Умер венгерский актер Миклош Бенедек

Венгерский актер театра и кино, театральный режиссер, артист озвучивания и дубляжа Миклош Бенедек скончался 9 января, сообщает HGV.





Роли актера были хорошо известны российскому зрителю: он сыграл в советско-венгерской ленте «Псевдоним: Лукач» и «Солдатах свободы», совместной продукции студий СССР, Болгарии, Венгрии, Польши, Чехословакии и ГДР.





Также в его фильмографии: «Черный город», «Нет времени», «Языческая мадонна», «Три мушкетера в Африке», «Несуразные каникулы». Голосом актера говорят герои «Вука» и «Приключений дракона Сюсю».





Перед своим уходом 77-летний Бенедек работал над автобиографической книгой.









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