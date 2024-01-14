Умер венгерский актер Миклош Бенедек

Картина будет посвящена созданию знакового альбома музыканта 1982 года Nebraska.
Актер театра и кино, театральный режиссер, артист дубляжа скончался в возрасте 77 лет.
Актера Джонатана Мейджорса уволили из проекта после судебного вердикта.
Концерт прошел в рамках V Зимнего фестиваля искусств под руководством Юрия Башмета.
Победителем фестиваля стала Дария Солодянкина.
Картина будет посвящена созданию знакового альбома музыканта 1982 года Nebraska.
Актер театра и кино, театральный режиссер, артист дубляжа скончался в возрасте 77 лет.
Актера Джонатана Мейджорса уволили из проекта после судебного вердикта.
Концерт прошел в рамках V Зимнего фестиваля искусств под руководством Юрия Башмета.
Победителем фестиваля стала Дария Солодянкина.
Гости музея приняли участие в святочных игрищах и забавах с ряжеными.
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Фильм режиссера Клима Шипенко вышел в прокат 1 января.
В состав совета входит статс-секретарь — заместитель министра культуры РФ Надежда Преподобная.
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Действие фильма основано на повести Дениса Драгунского «Дочь военного пенсионера».
В Русском доме будут реализовывать культурные и образовательные программы.
14.01.2024