Биографический фильм о баскетболисте Деннисе Родмане лишился главной звезды

Американский актер Джонатан Мейджорс больше не будет играть баскетболиста Денниса Родмана в фильме под рабочим названием «48 часов в Вегасе», сообщает Variety.





Лента расскажет о реальной поездке звезды НБА в Лас-Вегас в разгар финала 1998 года, которая получила широкую огласку после выхода документального проекта Netflix «Последний танец».





Причиной увольнения Мейджорса из проекта стал судебный вердикт. В декабре актера признали виновным в преследовании его бывшей девушки. Ему грозит до года лишения свободы.





Сообщается, что актера больше не рассматривают на главную роль в новый фильм Спайка Ли «Дублер».





Ранее Marvel лишила Мейджорса роли Канга Завоевателя в фильмах киновселенной, а Searchlight Pictures убрала из графика релизов драму «Журнальные мечты».









Фото: кадр из фильма КРИД 3