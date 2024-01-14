Пушкинский музей показал премьеру проекта «Музыка страны от края до края»

14.01.2024

Пушкинский музей показал премьеру проекта «Музыка страны от края до края»
Премьера проекта «Музыка страны от края до края», реализованного совместно с Русским географическим обществом, прошла в рамках V Зимнего международного фестиваля искусств под руководством народного артиста СССР, альтиста и дирижера Юрия Башмета.

Мероприятие состоялось на площадке Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина в Москве, сообщает ТАСС.

В первой части программы Юрий Башмет и камерный ансамбль «Солисты Москвы» исполнили секстет «Воспоминание о Флоренции» Петра Чайковского в переложении для струнного оркестра.

Во второй части концерта впервые были показаны видеоклипы, снятые в рамках проекта «Музыка страны от края до края». В их музыкальную основу легла Серенада для струнного оркестра Петра Чайковского. Маэстро Башмет и «Солисты Москвы» записали ее на полуострове Рыбачий (Мурманская область), на Куршской косе (Калининградская область), на побережье Камчатки и на острове Итуруп (Сахалинская область). Для каждой локации была выбрана одна из частей произведения Чайковского.

Русское географическое общество разработало маршруты, и музыканты совершили экспедиции, чтобы попасть на импровизированные сцены.


Фото: Pixabay.com