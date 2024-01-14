Пушкинский музей показал премьеру проекта «Музыка страны от края до края»

Премьера проекта «Музыка страны от края до края», реализованного совместно с Русским географическим обществом, прошла в рамках V Зимнего международного фестиваля искусств под руководством народного артиста СССР, альтиста и дирижера Юрия Башмета.





Мероприятие состоялось на площадке Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина в Москве, сообщает ТАСС





В первой части программы Юрий Башмет и камерный ансамбль «Солисты Москвы» исполнили секстет «Воспоминание о Флоренции» Петра Чайковского в переложении для струнного оркестра.





Во второй части концерта впервые были показаны видеоклипы, снятые в рамках проекта «Музыка страны от края до края». В их музыкальную основу легла Серенада для струнного оркестра Петра Чайковского. Маэстро Башмет и «Солисты Москвы» записали ее на полуострове Рыбачий (Мурманская область), на Куршской косе (Калининградская область), на побережье Камчатки и на острове Итуруп (Сахалинская область). Для каждой локации была выбрана одна из частей произведения Чайковского.





Русское географическое общество разработало маршруты, и музыканты совершили экспедиции, чтобы попасть на импровизированные сцены.









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