В фестивале авторской песни «Покровский собор» победила исполнительница из Коми

Исполнительница из Республики Коми Дария Солодянкина стала победителем IV Всероссийского патриотического фестиваля авторской песни «Покровский собор», который прошел в московском Гостином дворе, сообщает ТАСС.





Фестиваль открыл его президент Михаил Хубутия, который зачитал приветствие президента РФ Владимира Путина. В свою очередь художественный руководитель фестиваля Алексей Витаков поблагодарил участников конкурса за глубину и мастерство, которые они продемонстрировали на сцене. В этом году на участие в фестивале поступило более тысячи заявок не только из России, но и из Абхазии, Белоруссии, Германии, Казахстана, Сербии и Эстонии. В результате выбрали 64 участника в конкурсе авторской песни, а в финале оказались восемь исполнителей.





Второе место на фестивале занял Вячеслав Ковалев из Санкт-Петербурга, третье место поделили Алиса Сутормина и Феликс Давыдов из Московской области. Лидером в номинации «Поэзия» был выбран Кирилл Козлов из Санкт-Петербурга.









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