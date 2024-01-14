Этнографическая программа «Васильев вечер» состоялась в новгородском музее «Витославлицы»

Этнографическая программа «Васильев вечер» прошла в новгородском Музее народного деревянного зодчества «Витославлицы», сообщили в пресс-службе Новгородского музея-заповедника.





Там пояснили, что гости музея приняли участие в святочных игрищах и забавах с ряжеными, погадали на благополучие в новом году и отдали все несчастья «медведю» на лапу, сообщает ТАСС





Святки — главный зимний праздник в крестьянском календаре, знаменующий собой переход от старого года к новому. Одним из основных праздников в рамках Святок являлся Новый год или Васильев вечер, канун которого приходился на 31 декабря или 13 января. Свое название вечер получил по имени св. Василия Великого, архиепископа Кесарийского.





Как отметили в музее, весь святочный период был чрезвычайно насыщен разнообразными обрядами и ритуальными действами, к которым были причастны все члены деревенской общины. На две недели молодежь освобождалась от какой-либо трудовой деятельности и все свое время посвящала разнообразным развлечениям.