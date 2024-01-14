Ушел из жизни поэт Лев Рубинштейн

На 77-м году жизни 14 января умер поэт и публицист Лев Рубинштейн, сообщила дочь поэта.





«Мой папа, Лев Рубинштейн, умер сегодня», — написала Мария Рубинштейн в «Живом журнале». О смерти поэта также сообщает издание The Blueprint со ссылкой на источник, близкий к поэту. О дате прощания и похорон станет известно позднее.





Лев Рубинштейн — один из основоположников московского концептуализма. Это направление он развивал в 1970-е вместе с художниками Ильей Кабаковым, Андреем Монастырским, поэтами Дмитрием Приговым и Всеволодом Некрасовым.





8 января Льва Рубинштейна сбила машина на пешеходном переходе на северо-востоке Москвы. Его доставили в НИИ Склифосовского с множественными травмами. Он был прооперирован и погружен в медикаментозный сон, сообщает «Коммерсант».





Лев Рубинштейн родился в 1947 году в Москве. Окончил филологический факультет Московского государственного заочного педагогического института (ныне МГГУ имени Шолохова). Долгое время работал в библиотеке при институте. Его первые публикации появились на Западе в конце 1970-х. В 2012 году за книгу «Знаки внимания» получил премию «НОС».









Фото: скриншот Rutube