Кассовые сборы «Холопа 2» превысили три миллиарда рублей

Отечественная комедия «Холоп 2» заработала больше 3 млрд рублей за первые тринадцать дней проката, свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), оператором которой выступает Фонд кино.





Фильм режиссера Клима Шипенко вышел в прокат 1 января и стал четвертым фильмом в истории российского проката, сумевшим собрать более 3 млрд рублей. Общие сборы «Холопа» составили 3,1 млрд рублей, «Аватара» — 3,5 млрд рублей, «Чебурашки» — 6,8 млрд рублей.





Лента «Холоп» рассказывает историю перевоспитания мажора Гриши, которого сыграл Милош Бикович. Это самая кассовая отечественная комедия 2020 года, собравшая более 11 млн зрителей в кинотеатрах. В «Холопе 2» сюжет разворачивается вокруг избалованной девушки Кати в исполнении Аглаи Тарасовой.









Фото: кадр из фильма «Холоп 2»