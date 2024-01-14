Утвержден состав Совета по присуждению премий Правительства РФ в области качества

Заместитель председателя Правительства РФ — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров подписал приказ об утверждении Совета по присуждению премий Правительства РФ в области качества, сообщается на официальном сайте Минкультуры России.





В обновленный состав вошли заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский и заместитель министра сельского хозяйства РФ Марина Афонина. Председателем Совета является Денис Мантуров, секретарем — руководитель Роскачества Максим Протасов.





В состав Совета входит статс-секретарь — заместитель министра культуры РФ Надежда Преподобная.





За время проведения конкурса в нем приняли участие более 4500 организаций из следующих отраслей: промышленные производства, здравоохранение, образование, пищевая промышленность, сфера услуг, торговля, научно-производственная деятельность и т. д. Все чаще диагностику процессов в рамках Премии проходят и государственные учреждения, органы власти. Лауреатами и дипломантами премии за эти годы стали более 450 организаций.









Фото: официальный сайт Минкультуры РФ