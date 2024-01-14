Дни Художественного театра продолжаются на выставке «Россия»

В рамках Международной выставки-форума «Россия» в павильоне «Наша культура» (павильон Минкультуры России) состоялась вторая встреча из цикла «Дни Художественного театра на ВДНХ». Ее героем стал народный артист РФ Николай Чиндяйкин.

Как сообщается на официальном сайте Минкультуры России, встречу одного из ведущих артистов МХТ со зрителями провел Вадим Верник. Разговор шел о работе Николая Чиндяйкина в театре и кино, о мхатовских спектаклях «Вишневый сад» и «Мастер и Маргарита». Беседу о творчестве актер сочетал с чтением любимых стихов. Прозвучали произведения Пушкина, Гарсиа Лорки, Пабло Неруды, а также самого Николая Дмитриевича.

По ходу встречи зрители задавали вопросы любимому артисту. Два наиболее интересных вопроса были отмечены призом от героя встречи: это книга самого Николая Чиндяйкина «Не уймусь, не свихнусь, не оглохну».









Фото: официальный сайт Минкультуры РФ