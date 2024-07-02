Вышли первые кадры драмы «Подростки. Первая любовь» с Никитой Кологривым

Появился ролик к новой музыкальной драме «Подростки. Первая любовь» режиссеров Святослава Подгаевского и Ивана Капитонова. Трейлер представила кинокомпания «НМГ Кинопрокат».





Премьера фильма пройдет во всех кинотеатрах России 29 августа. В главных ролях снялись Никита Кологривый, Александра Тихонова, Алексей Онежен, Андрей Пархоменко, Григорий Столбов, Елена Лядова, Олег Савостюк.





Действие картины разворачивается в 1990-х, когда люди были полны надежд на светлое и безоблачное будущее. В центре сюжета – двое подростков, которые оканчивают школу. Олег – старшеклассник, занимающийся мелкими кражами с друзьями. Ольга – дочь военного, контролирующего каждый ее шаг. Влюбленные не могут быть вместе, поскольку отец девушки считает, что с Олегом у нее нет будущего.









Фото: YouTube