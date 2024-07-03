Гостями первой Сибирской ярмарки современного искусства Scan Fair стали более 2 тысяч человек

В Красноярске с 28 июня по 2 июля прошла первая Сибирская ярмарка современного искусства Scan Fair, организованная красноярской ресторанной группой Berrywood Family совместно с Сибирским институтом развития креативных индустрий.



Гостями мероприятия стали более 2 тысяч человек, сообщили организаторы.



Отмечается, что цены на предметы искусства ярмарки Scan Fair начинались от 2 тысяч и доходили до 2,5 млн рублей. На vip-preview было продано более 33 предметов на сумму 1,1 млн рублей. Общая сумма продаж на ярмарке составила более 3 млн рублей. Всего было продано 104 работы. Самой дорогой стала работа красноярца Игоря Тишина «Disco». Она продана за 350 тысяч рублей.



«Первая в Сибири ярмарка Scan Fair завершилась, и мы очень рады ее итогам. Мы получили множество положительных отзывов от гостей смотра, журналистов, арт-сообщества о качестве ярмарки и ее живом характере, новых именах, которые она открывает благодаря своему территориальному контуру. Было продано более сотни работ и проведено более десятка мероприятий. Завершая ярмарку, мы очень вдохновлены планами уже на будущий год», — рассказал соучредитель Berrywood Family, основатель ярмарки Scan Fair Дмитрий Журкин.





Фото: Сергей Чивиков/предоставлено организатором