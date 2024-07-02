Ольга Любимова открыла Дни вьетнамской культуры в России

Министр культуры Ольга Любимова открыла Дни вьетнамской культуры в концертном зале «Зарядье». В церемонии также участвовал министр культуры, спорта и туризма Вьетнама Нгуен Ван Хунг.





Ольга Любимова поприветствовала собравшихся на торжественном открытии, передает ТАСС. Министр отметила, что недавний визит президента РФ Владимира Путина во Вьетнам в очередной раз подчеркнул внимание, которое уделяется развитию всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами на самом высоком уровне.





«Сотрудничество России и Вьетнама в сфере культуры имеет долгую историю, становится все более эффективным и многообразным», — добавила министр.





В программе фестиваля ожидаются показы новинок вьетнамского кино. На концерте открытия прозвучит традиционная и современная вьетнамская музыка. Дни культуры пройдут с 1 по 7 июля в Москве и Санкт-Петербурге. Фестиваль организован при поддержке Министерства культуры, спорта и туризма Вьетнама и Минкультуры России.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой