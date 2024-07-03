Сериал «Атака титанов» стал самым популярным аниме на «Кинопоиске»

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» раскрыл статистику просмотров на платформе аниме-проектов.



Согласно подсчетам, японскую анимацию на платформе смотрят более 6,6 млн подписчиков.



Лидером по числу просмотров стал сериал «Атака титанов». Его посмотрели более 2,6 млн подписчиков платформы. Второе место занял полнометражный фильм «Ученик чудовища» Мамору Хосоды, на третьем — «Мэри и ведьмин цветок» Хиромасы Ёнэбаяси.



В пятерку лидеров также вошли «5 сантиметров в секунду» Макото Синкая, а также сериал «Сага о Виланде». При подсчете платформа учитывала подписчиков «Яндекс. Плюс», посмотревших контент более двух минут.



Ранее сообщалось о том, что 4 июля на платформе «Кинопоиск» выйдет анимационная лента Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица».









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