В Мариинском театре пройдет мировая премьера кантаты Феликса Кругликова

В Мариинском театре состоится мировая премьера новой кантаты Феликса Кругликова.



Выступление пройдет 12 июля в Концертном зале театра.



В состав кантаты вошли 15 произведений Марины Цветаевой 1909-1941 годов, а также «Мне голос был...» Анны Ахматовой и православная молитва «Богородице Дево, радуйся», сообщает пресс-служба учреждения. В программу вечера войдут также «Симфония псалмов» и «Месса» Стравинского.



«В России проживали совершенно гениальные провидцы — достаточно вспомнить Розанова, Достоевского, Блока... Это люди, оставившие нам великое наследие, с которым каждый причастный к русской культуре должен иметь кровную связь. Будучи москвичкой, в начале XX века Цветаева находилась в эпицентре, что называется, смутного времени. Она стала летописцем, передав в стихотворениях трагедию, которую видела своими глазами», — рассказал Феликс Кругликов.









Фото: пресс-служба Мариинского театра