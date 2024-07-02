В Подмосковье прошел рок-фестиваль «Обираловка» в честь Дня молодежи

Рок-фестиваль «Обираловка» прошел в подмосковной Балашихе в День молодежи. Гости послушали всем известные песни, которые прозвучали со сцены в Пестовском парке ДК «Кучино».





Зрители танцевали и участвовали в конкурсах. Победителям вручали съедобный приз.





Гостей праздника развлекала московская группа «Антишакалы». Музыканты вышли к зрителям в образе панк-рокеров 1970-х.





«Лично для меня такой день — это чувство единства. Очень приятно видеть, что есть столько талантливых и неравнодушных молодых людей, которые занимаются творчеством. И то что люди приходят их слушать — это чувство, что наше творческое дело живет и будет жить в новых поколениях», — поделилась ведущая фестиваля Дарья Дадаева.





Клавишник «Антишакалов» Дионисий Васильев признался, что был счастлив, когда прыгал на сцене, поскольку видел довольных зрителей. Участники фестиваля отметили важность таких мероприятий для начинающих коллективов.









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