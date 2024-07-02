В Москве прошла премьера фильма к 50-летию Дианы Арбениной

Закрытый показ документального фильма к 50-летнему юбилею певицы, гитариста и лидера «Ночных снайперов» Дианы Арбениной прошел в Москве. Премьера состоялась на площадке летнего кинотеатра KION.





В фильм вошли интервью, которые брала сама режиссер. Также в документальной работе затронуты откровенные темы. Есть в фильме и рассказы о малоизвестных подробностях жизни певицы. В частности, зрители узнали, почему на одной из ее татуировок фигурирует слово «стыд».





В ленте воспоминания Арбениной идут параллельно одному ее сегодняшнему дню – от завтрака и утренней зарядки до репетиции в московской студии. Здесь музыкант готовится к юбилейному концерту, который пройдет 7 июля в «Лужниках».









Фото: YouTube