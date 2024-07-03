В России стартовали съемки фильма «Карузо» к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Кинокомпания «Мирфильм» объявила о начале съемок полнометражного художественного фильма «Карузо».



Лента будет основана на реальных событиях и расскажет историю мальчика и его собаки в блокадном Ленинграде. Герои отправятся на смертельную опасность, чтобы добыть еду для семьи и жителей всего дома. Картина приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.



Главные роли в фильме сыграют Светлана Иванова, Александр Балуев, Иван Колесников, Марк-Малик Мурашкин, Мария Абрамова, Константин Адаев, Сергей Мигицко и другие. Режиссером фильма выступит Иван Харатьян. Это будет его полнометражный дебют. Автором сценария выступил Андрей Житков.



«Мне очень хотелось найти историю к юбилею Великой Отечественной войны, которая, несмотря на все тяготы того периода, была бы светлой и доброй. Когда мы обнаружили реальную историю собаки, спасшей 16 человек во время блокады Ленинграда, решение о создании сценария было принято сразу. Для „Мирфильма“ очень важны такие сюжеты — проникающие глубоко в человеческие сердца, способные сделать нас и нашего зрителя чуточку лучше и добрее, хотя бы на 1,5 часа», — рассказал продюсер картины Рафаел Минасбекян.









Фото: пресс-служба "Мирфильма"