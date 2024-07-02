Фильм китайского режиссера получил Гран-при кинофестиваля «Зеркало»

Фильм «Черный пес» китайского режиссера Гуань Ху забрал Гран-при Международного фестиваля кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского». Смотр прошел в Ивановской области с 28 июня по 2 июля.





В пресс-службе фестиваля отметили, что мероприятие завершилось в Музейно-выставочном центре города Иваново. Киносмотр стал ярким событием культурной жизни региона. В рамках фестиваля прошли показы конкурсных и внеконкурсных фильмов. Также зрители увидели премьеры и посетили спецсобытия.





Награда за лучшую режиссуру отошла Эмилии Гашич, которая сняла фильм «78 дней». Специальный приз «Впечатляющий дебют, который бросает вызов зрителям» жюри присудило якутской ленте «Кукушка» Евгения Николаева. Приз зрительских симпатий забрала картина «Отца сын» режиссера Ильи Зимина.





В программе «Свои» представили панораму наиболее ярких отечественных фильмов последних лет. Зрители оценили картину «Здоровый человек» Петра Тодоровского, а также короткометражку «30 секунд» Ивана Соснина. Приз имени Ивановского киноклуба «Экран и ты» достался «Эре» Вениамина Илясова.









Фото: кадр из фильма «Черный пес» / YouTube