В Китае высоко оценили выступления Ансамбля Российской Армии им. А.В. Александрова

03.07.2024
В Китае высоко оценили выступления Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова.
Об этом рассказал начальник — художественный руководитель ансамбля полковник Геннадий Саченюк. Концерты прошли к 75-летию установления дипломатических отношений двух стран.
«Великолепно и очень хорошо прошла поездка. Но вместе с тем я хочу отметить, что Ансамбль Александрова не первый раз посещает Китай. И уже многие десятилетия нашей творческой дружбы, дружбы между нашими народами соединяют Ансамбль Александрова и Китайскую Народную Республику. В этот раз наше мероприятие, наши концерты были приурочены к 75-й годовщине установления дипломатических отношений между Китайской Народной Республикой, и это очень почетно для нас, очень ответственно», — приводит
ТАСС слова Саченюк.
По словам худрука, на мероприятиях присутствовали деятели искусства, политики, дипломаты России и другие почетные гости.
«Это было очень большое, значимое событие. Сводный хор Ансамбля исполнил государственные гимны Китая, причем на китайском языке, и России, а также несколько военно-патриотических и русских народных песен», — добавил худрук.
Фото: пресс-служба Петра Лундстрема