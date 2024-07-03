В Москве пройдет юбилейная «Российская креативная неделя»

В Москве в пятый раз пройдет фестиваль-форум «Российская креативная неделя».



Юбилейный форум состоится с 3 по 7 июля. Участниками деловой программы станут более 300 спикеров, в их числе представители крупнейшего креативного бизнеса России, федеральной и региональной власти, исследовательские центры, аналитики, звезды кино, шоу-бизнеса. Деловая программа форума пройдет в кластере «Ломоносов».





Московский музей дизайна, Государственная Третьяковская галерея и «Российская креативная неделя» с 3 по 7 июля представят обновленную экспозицию «История российского дизайна. Национальные традиции и современность». В экспозиции добавлено более 60 новых работ.



На форуме состоится также выездное заседание комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы» под председательством губернатора Челябинской области Алексея Текслера.



В пространстве «VK Музыка летом» пройдет концерт с участием группы Uma2rman, Thomas Mraz, певицы лейбла VK Records Evasha.



В пятницу, 5 июля, состоятся сессии, презентации исследований, кейсы и кинопоказы.