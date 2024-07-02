Фестиваль «Воронеж фольклорный» в 2024 году посвятят 90-летию региона

Седьмой Губернский фестиваль «Воронеж фольклорный» в 2024 году будет посвящен 90-летию региона. Об этом сообщили в министерстве культуры Воронежской области.





Мероприятие пройдет 13 июля в столице региона. 90 лет назад образовалась не только область, но и местный центр народного творчества и кино. Темой фестиваля, отметили в ведомстве, станет «Один день из жизни крестьянской семьи Воронежской губернии».





Участниками мероприятия будут мастера художественных ремесел, любительские фольклорные, вокальные коллективы, самобытные гармонисты, балалаечники, исполнители на жалейках, свирелях из всех муниципальных образований, которых в регионе насчитывается свыше тридцати. Гости увидят вышитую карту Воронежской области и орнаменты муниципальных районов.





В программу также войдет дефиле-показ традиционных народных костюмов региона. Точку в фестивале поставят фольклорный ансамбль Тульской областной филармонии «Услада» и вологодский ансамбль народных инструментов «Русский сувенир».









Фото: YouTube