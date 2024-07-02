Гастроли Амурского театра драмы завершились в Хабаровске и закрыли сезон

Амурский театр драмы завершил гастроли в Хабаровске и закрыл очередной сезон. Творческий коллектив представил четыре спектакля для взрослых и два для детей.





Зрители Хабаровского краевого театра драмы увидели постановки «Ханума», «Слуга двух господ», «Последняя любовь Насреддина», «Тетушка Чарли». Детям были представлены спектакли «Щелкунчик» и «Я – Алиса». Артисты вышли на сцену театра в Хабаровске 16 раз.





«Гастроли — это новые знакомства, новые впечатления, новые эмоции. Их в этот раз было немало — практически после каждого спектакля к артистам подходили хабаровчане, чтобы выразить восхищение игрой на сцене», — поделились представители Амурской драмы.





Выступления в Хабаровске закрыли 140-й театральный сезон. Встреча с амурскими зрителями состоится 4 октября. Новый сезон откроется премьерой спектакля «Шум за сценой».









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