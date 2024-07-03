Иркутский драмтеатр вернет в репертуар спектакль по повести Распутина

Иркутский драматический театр вернет в репертуар спектакль «Деньги для Марии» по повести Валентина Распутина.



Спектакль поставят спустя 46 лет после выхода первой постановки по знаменитой повести писателя, передает правительство Иркутской области.



Спектакль поставит главный режиссер театра Станислав Мальцев.



Впервые спектакль зрители увидели в 1978 году, тогда ее ставил заслуженный деятель искусств Казахской ССР Григорий Жезмер.



«Повесть ставит перед выбором: мы для денег или деньги для нас? Он актуален и в наши дни. Что же в этой жизни главное? Проверка, которую проходят жители деревни, — иносказательная проверка всего человечества. Сегодня важно и нужно говорить о расстановке ценностей, о совести, о сочувствии друг к другу», — рассказал о спектакле режиссер.



В спектакле задействованы 20 актеров разных поколений.









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