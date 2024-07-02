В Летнем саду Русского музея пройдет фестиваль симфонических оркестров

Фестиваль симфонических оркестров «Классика в Летнем саду» пройдет 14 июля. Об этом Русский музей сообщил в Telegram-канале.





В учреждении отметили, что гостей фестиваля ждут 9,5 часа музыки нон-стоп. Ведущие симфонические оркестры подготовили для зрителей программу на целый день. В полдень состоится открытие музыкального праздника. Перед гостями выступит IP Orchestra с программой «Киноромантика». Оркестр сыграет классические версии любимых песен из знаменитых фильмов.





В 14:00 Симфонический оркестр Санкт-Петербурга под руководством народного артиста России Сергея Стадлера представит программу «От Чайковского до Пьяццоллы». Спустя два часа гостей порадует Симфонический оркестр Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова под управлением ректора, заслуженного артиста РФ Алексея Васильева.





Также в рамках фестиваля выступит коллектив Olympic Orchestra с произведениями Вольфганга Амадея Моцарта, Иоганна Штрауса, Жоржа Бизе и Арама Хачатуряна. В 20:00 программа завершится выступлением Международного симфонического оркестра «Таврический».









Фото: Pixabay.com