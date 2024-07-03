Скончался сценарист фильма «Миссия: невыполнима» Роберт Таун

Участниками деловой программы станут более 300 спикеров.
Кинематографист умер в возрасте 89 лет.
Беглов отметил, что Московские триумфальные ворота — один из множества объектов, восстановление кото...
Мероприятие состоялось в Пестовском парке ДК «Кучино» в Балашихе.
Министр культуры России и ее вьетнамский коллега Нгуен Ван Хунг дали старт мероприятию в КЗ «Зарядье...
Участниками деловой программы станут более 300 спикеров.
Кинематографист умер в возрасте 89 лет.
Беглов отметил, что Московские триумфальные ворота — один из множества объектов, восстановление кото...
Мероприятие состоялось в Пестовском парке ДК «Кучино» в Балашихе.
Министр культуры России и ее вьетнамский коллега Нгуен Ван Хунг дали старт мероприятию в КЗ «Зарядье...
Главную роль в итальянской комедии исполнил Адриано Челентано.
Фестиваль состоится 14 июля.
Документальную киноленту показали в летнем кинотеатре Kion.
Артисты 16 раз вышли на сцену Хабаровского краевого театра драмы.
Награду за лучшую режиссуру забрала Эмилия Гашич с лентой «78 дней».
VII Губернский фестиваль состоится в Воронеже 13 июля.
Фильм выйдет в кинотеатрах 29 августа.
Фестиваль пройдет с 7 по 11 августа.
Фильм открыл международный Каннский кинофестиваль в 2024 году.
Торги пройдут с 15 по 20 июля.
Смотр в 2024 году пройдет с 28 августа по 7 сентября.
Корейская группа TIOT будет главным музыкальным гостем фестиваля для поклонников поп-культуры.
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что креативная индустрия является не только образом жизни, но и д...
Люди с нарушениями зрения смогут посещать театральные постановки, слушая описание действия с помощью...
Художнице было 93 года.
03.07.2024