Скончался сценарист фильма «Миссия: невыполнима» Роберт Таун

03.07.2024

Скончался сценарист фильма «Миссия: невыполнима» Роберт Таун
Скончался сценарист и режиссер, лауреат премии «Оскар» Роберт Таун.

Кинематографист умер в возрасте 89 лет, передает Variety.

Сообщается, что Таун скончался 1 июля в своем доме в Лос-Анджелесе.

Карьеру сценариста Роберт Таун начал в 1960-х годах. Он написал сценарии к фильмам «Последний наряд», «Шампунь», «Китайский квартал», «Миссия: невыполнима», «Миссия: невыполнима 2» и другим. За сценарий к фильму «Китайский квартал» Таун получил премию «Оскар».


Фото: Pixabay.com