Скончался сценарист фильма «Миссия: невыполнима» Роберт Таун

Скончался сценарист и режиссер, лауреат премии «Оскар» Роберт Таун.



Кинематографист умер в возрасте 89 лет, передает Variety.



Сообщается, что Таун скончался 1 июля в своем доме в Лос-Анджелесе.



Карьеру сценариста Роберт Таун начал в 1960-х годах. Он написал сценарии к фильмам «Последний наряд», «Шампунь», «Китайский квартал», «Миссия: невыполнима», «Миссия: невыполнима 2» и другим. За сценарий к фильму «Китайский квартал» Таун получил премию «Оскар».









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