Губернатор Петербурга проверил ход реставрации Московских ворот

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов проверил ход реставрации Московских ворот.



Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы города.



«Продолжаем системную работу по сохранению памятников Петербурга — проверил ход реставрации Московских триумфальных ворот», — говорится в сообщении.



Беглов отметил, что Московские триумфальные ворота — один из множества объектов, восстановление которых ведется за счет городского бюджета.



«Реставраторы сняли скульптуры ворот, очистили их от загрязнений и старой краски, устранили трещины и деформации. Восстановили колонны и своды. Сейчас статуи возвращают и разбирают верхние строительные ярусы. В сентябре петербуржцы и гости города смогут любоваться Московскими триумфальными воротами — искусством авторов и мастерством наших реставраторов», — сказал губернатор.



Ранее Александр Беглов встретился с реставраторами Санкт-Петербурга. По итогам встречи принято решение об организации места для их профессиональных встреч.









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