В России снимут ремейк культового фильма «Укрощение строптивого»

Кинокомпания Arna Media переснимет итальянский фильм «Укрощение строптивого», где Адриано Челентано сыграл главную роль. Об этом сообщили в пресс-службе компании.





Генеральный продюсер картины Надежда Мотина назвала фильм самой доброй и романтичной из комедий.





«В моем детстве ее знали все, ее цитировали, ее смотрели и пересматривали. И самое удивительное, что картина считается известной и культовой среди современной молодежи», — поделилась она.





Мотина напомнила, что фильм остается знаменитым в первую очередь благодаря остроумным репликам Челентано, которые разошлись на мемы и многомиллионные вирусные видео в TikTok. В ремейке будет звездный каст. По словам Мотиной, зрителей ждет современная российская комедия, созданная с огромным уважением к итальянской классике.





Оригинальный фильм вышел в прокат в 1983 году, сразу став суперхитом и лидером проката в СССР. В комедии также сыграла звезда итальянского кино Орнелла Мути.









Фото: YouTube