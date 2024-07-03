Фильм Миядзаки «Мальчик и птица» выйдет на «Кинопоиске» 4 июля

Анимационная лента культового японского режиссера Хаяо Миядзаки выйдет на российской платформе «Кинопоиск» 4 июля.



Это первая за последние 10 лет картина Миядзаки.



Центральный персонаж фильма — школьник Махито, живущий в Японии во времена Второй мировой войны. Мать мальчика погибает в результате бомбардировки. Вскоре отец вместе с сыном переезжает в деревню и женится на тете Махито. В новом доме мальчик замечает странную цаплю, которая в один из дней сообщает герою, что он сможет увидеть свою мать.

Вместе с птицей мальчик отправляется в рискованное путешествие.



В основу ленту лег роман Гэндзабуро Есино «Как поживаете?». Фильм вышел в прокат летом минувшего года и получил премию «Оскар» как лучший анимационный фильм, а также премии BAFTA и «Золотой глобус».









Фото: кадр видео