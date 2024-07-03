Появились первые кадры фильма «Пальма 2» о дружбе овчарки с медвежонком

В Сети вышел трейлер предстоящего фильма «Пальма 2».



Главные роли в проекте сыграли Виктор Добронравов, Леонид Басов, Владимир Ильин, Валерия Федорович, Игорь Хрипунов, Сергей Гилев, Таисья Калинина.



Лента «Пальма 2» стала продолжением истории овчарки Пальмы. Фильм расскажет о невероятной дружбе Пальмы с медвежонком Мансуром, а также о полных опасностей приключениях героев в тайге.



«Оставив большую авиацию, летчик Вячеслав Лазарев с семьей перебирается в глубинку, где продолжает летать, но теперь на маленьком винтовом АН-2. И жизнь Лазаревых идет своим чередом, пока однажды в нее не врывается маленький медвежонок, которому Коля, сын летчика, дает кличку Мансур. Когда косолапого похищают местные браконьеры, ему на помощь приходит верная овчарка Пальма. Двум животным нужно найти дорогу домой через лес, полный диких зверей, охотников и прочих опасностей. А Лазаревым, отправившимся на поиски своих четвероногих друзей, предстоит вспомнить, что значит быть настоящей семьей», — говорится в описании проекта.



Съемки фильма «Пальма 2» проходили в Подмосковье и Пермском крае. Картина выйдет в прокат 20 марта 2025 года.

















Фото: пресс-служба ВГТРК