В Есенин-центре открыта выставка о Есенине и Маяковском

Выставкой «Рог времени трубит нами» — Владимир и Сергей» московский Есенин-центр отдал должное 130-летию со дня рождения Владимира Маяковского, сообщает Российская газета.



На выставке представлены настоящие раритеты — это вышитая крестиком рубашка Есенина (когда-то переданная в Музей его дочерью Татьяной), его карманное зеркальце, правленые его рукой машинописи стихов, оригинал сборника автографов поэтов той поры — Брюсова, Сологуба, Цветаевой, Андрея Белого... Здесь же редкие, изданные в те годы книги — «Все, написанное Владимиром Маяковским» 1919 года, «Харчевня зорь» — сборник стихов Есенина, Мариенгофа и Хлебникова, репринт манифеста «2×2=5. Листы имажиниста» Шершеневича, афиши поэтических вечеров тех лет.





В пространстве небольшого зала организаторы стараются столкнуть поэтов, цитируя их скандальные мнения друг о друге, противопоставляя манифесты футуристов и имажинистов, размещая одно напротив другого большие панно с групповыми фото главных героев выставки и их соратников. Но оба здесь же признаются в любви к Москве, помогавшей поэтам сочинять, — и Есенин, и Маяковский.





В последнем зале кураторы пытаются помирить антиподов. Тут под стеклом сборники, на обложках которых фамилии Есенина и Маяковского стоят рядом, стены опять оформлены цитатами из поэтов — на сей раз уже с заочными признаниями друг друга.