Гильдия продюсеров США объявила номинантов на свою премию

14.01.2024
Стали известны претенденты на ежегодную премию Гильдии продюсеров США (PGA) за 2023 год.
Впервые в истории профсоюза в число номинантов на главную премию имени Дэррила Ф. Занука попали сразу два международных проекта — «Анатомия падения» Жюстин Трие и «Зона интересов» Джонатана Глейзера.
Лауреаты будут объявлены на 35-й церемонии вручения PGA Awards 25 февраля, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
Премия имени Дэррила Ф. Занука за продюсирование игрового фильма: «Американское чтиво», «Анатомия падения», «Барби», «Бедные-несчастные», «Зона интересов», «Маэстро», «Оппенгеймер», «Оставленные», «Прошлые жизни», «Убийцы цветочной луны».
Премия за продюсирование анимационного фильма: «Мальчик и птица», «Элементарно», «Человек-паук: паутина Вселенных», «Братья супер Марио в кино», «Черепашки-ниндзя: погром мутантов».
Премия имени Нормана Фелтона за продюсирование сериала (драма): «Корона», «Дипломатка», «Одни из нас», «Утреннее шоу», «Наследники».
Премия имени Дэнни Томаса за продюсирование сериала (комедия): «Барри», «Медведь», «Быть присяжным», «Убийства в одном здании», «Тед Лассо».
Премия имени Дэвида Л. Волпера за продюсирование мини-сериала или сериала-антологии: «Весь невидимый нам свет», «Грызня», «Дейзи Джонс и The Six», «Фарго», «Уроки химии».
Премия за продюсирование игрового фильма для ТВ или стримингов: «Черное зеркало: За морем», «Последнее дело мистера Монка», «Леди-викторина», «Реальная история Уиннер», «Красный, белый и королевский синий».
Полный список номинантов доступен на официальном сайте гильдии.
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