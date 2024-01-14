Гильдия продюсеров США объявила номинантов на свою премию

14.01.2024

Гильдия продюсеров США объявила номинантов на свою премию
Стали известны претенденты на ежегодную премию Гильдии продюсеров США (PGA) за 2023 год.

Впервые в истории профсоюза в число номинантов на главную премию имени Дэррила Ф. Занука попали сразу два международных проекта — «Анатомия падения» Жюстин Трие и «Зона интересов» Джонатана Глейзера.

Лауреаты будут объявлены на 35-й церемонии вручения PGA Awards 25 февраля, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Премия имени Дэррила Ф. Занука за продюсирование игрового фильма: «Американское чтиво», «Анатомия падения», «Барби», «Бедные-несчастные», «Зона интересов», «Маэстро», «Оппенгеймер», «Оставленные», «Прошлые жизни», «Убийцы цветочной луны».

Премия за продюсирование анимационного фильма: «Мальчик и птица», «Элементарно», «Человек-паук: паутина Вселенных», «Братья супер Марио в кино», «Черепашки-ниндзя: погром мутантов».

Премия имени Нормана Фелтона за продюсирование сериала (драма): «Корона», «Дипломатка», «Одни из нас», «Утреннее шоу», «Наследники».

Премия имени Дэнни Томаса за продюсирование сериала (комедия): «Барри», «Медведь», «Быть присяжным», «Убийства в одном здании», «Тед Лассо».

Премия имени Дэвида Л. Волпера за продюсирование мини-сериала или сериала-антологии: «Весь невидимый нам свет», «Грызня», «Дейзи Джонс и The Six», «Фарго», «Уроки химии».

Премия за продюсирование игрового фильма для ТВ или стримингов: «Черное зеркало: За морем», «Последнее дело мистера Монка», «Леди-викторина», «Реальная история Уиннер», «Красный, белый и королевский синий».

Полный список номинантов доступен на официальном сайте гильдии.


Фото: Pixabay.com