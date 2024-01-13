Александринский театр отменил спектакль по пьесе Бориса Акунина*

13.01.2024
Александринский театр в Санкт-Петербурге отменил спектакль «Один восемь восемь один» по пьесе Бориса Акунина* (Григорий Чхартишвили).
Об отмене Телеграм-каналу «Ротонда» сообщили зрители, которые получили оповещение об этом за два дня до спектакля, запланированного на 14 января. На сайте театра в афише уже нет упоминания о спектакле с таким названием в ближайшие недели. В репертуаре театра спектакль фигурирует. Уточняется, что эта постановка художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина открыла 267-й сезон театра и XIII Международный театральный фестиваль «Александринский» в сентябре 2022 года.
Как ранее сообщала газета «Культура», Минюст России внес Бориса Акунина в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента. Росфинмониторинг ранее включил писателя в перечень террористов и экстремистов.
Стоит отметить, что РАМТ снял с репертуара постановки по произведениям писателя. В отношении Акунина было возбуждено уголовное дело за фейки о ВС РФ и публичное оправдание терроризма.
*Внесен Минюстом в реестр иноагентов