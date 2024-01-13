Американское общество кинооператоров назвало номинантов на свою премию

Самым популярным каналом по доле общей аудитории восьмой год подряд стал «Россия 1».
Действие фильма основано на повести Дениса Драгунского «Дочь военного пенсионера».
В Русском доме будут реализовывать культурные и образовательные программы.
Лента выйдет в прокат 22 февраля.
На выставке впервые общественности представили парадный портрет певицы, который долгие годы считался...
Самым популярным каналом по доле общей аудитории восьмой год подряд стал «Россия 1».
Действие фильма основано на повести Дениса Драгунского «Дочь военного пенсионера».
В Русском доме будут реализовывать культурные и образовательные программы.
Лента выйдет в прокат 22 февраля.
На выставке впервые общественности представили парадный портрет певицы, который долгие годы считался...
В ней волейболист отвечает на вопросы, которые ему задавали в течение жизни.
Фестиваль, который проходит уже в 14-й раз, продлится до 21 января.
В Чувашском государственном художественном музее представили более 400 картин художника.
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Перед самыми праздниками усадьбы открыли сразу в трех столичных парках.
Певица является победительницей конкурса «Новая волна» в Юрмале в 2014 году.
Акварельная работа была создана в начале XX века для подготовки занавеса балета «Шехеразада».
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Проект открыла выставка собраний полотен фламандского художника Якоба Йорданса.
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Ранее Росфинмониторинг признал писателя террористом и экстремистом.
Журналист Юрий Сапрыкин призвал не распространять сведения на основании случайных постов в соцсетях.
Ректор ГИТИСа Григорий Заславский, народный артист РФ Сергей Филин, кинорежиссер Алексей Учитель и з...
Поэт скончался в больнице после аварии, которая произошла 8 января.
13.01.2024