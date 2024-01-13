Американское общество кинооператоров назвало номинантов на свою премию

13.01.2024

Американское общество кинооператоров назвало номинантов на свою премию
Американское общество кинооператоров (ASC) объявило номинантов на свою премию за 2023 год, сообщает Бюллетень кинопрокатчика.

Претендентами на награду за лучшую операторскую работу в полнометражном фильме стали Эдвард Лэкмен («Граф»), Мэттью Либатик («Маэстро»), Родриго Прието («Убийцы цветочной луны»), Робби Райан («Бедные-несчастные») и Хойте ван Хойтема («Оппенгеймер»).

Полный список номинантов доступен на официальном сайте ASC.

Победители будут объявлены на 38-й ежегодной церемонии вручения премии ASC Awards 3 марта в отеле Beverly Hilton в Беверли-Хиллз.


Фото: кадр со съемок фильма «Оппенгеймер»