Воронежский драмтеатр завершил сезон серией интервью с актерами

В честь завершения 237-го сезона Воронежский государственный академический театр драмы имени Алексея Кольцова организовал серию интервью зрителей с актерами, сообщает ТАСС.





В мероприятии приняли участие Ирина Сорокина и Анастасия Климушкина, исполнившие главные роли в спектакле «Мама, я блогер», а также Роман Слатвинский, Денис Кулиничев и Милена Хорошко, исполнившие главные роли в спектакле «Романтики». Дмитрий Гусев также дал интервью о своей роли в спектакле «Не скажу».





За 2024 год драмтеатр показал более 200 спектаклей, принимал участие в фестивалях, проводил мероприятия, вводил новые традиции и создавал сувенирную продукцию. Так, в июне театр выпустил более 40 карт с изображениями актеров в образах из спектаклей текущего репертуара. Зрители могут узнать на карточках актера Артура Платова в роли Вакулы из спектакля «Ночь перед Рождеством», Дон Хуана в исполнении Александра Рубана из «Ракушки» и многих других из труппы драмтеатра.





Основанный в 1802 году, Воронежский драмтеатр, ранее известный как Городской Зимний театр, пережил разрушение в годы Великой Отечественной войны и был восстановлен в 1944 году.





В 2010 году театр возглавил режиссер Владимир Петров, который вместе с художником Юрием Купером разработал проект реконструкции старого здания. Реконструкция завершилась в 2011 году, и театр вернулся к своему историческому облику.









Фото: Pixabay.com