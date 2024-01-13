Названы самые популярные российские телеканалы по итогам 2023 года. Единственным федеральным вещателем, нарастившим рейтинг, стал ТНТ, сообщает «Коммерсант».





Аналитическая платформа Mediascope подвела итоги телесмотрения в России за 2023 год — самым популярным каналом по доле общей аудитории (среднему количеству человек, смотревших телеканал, выраженному в процентах от всей телеаудитории) уже восьмой год подряд стал «Россия 1». Отмечается, что его доля по сравнению с показателями за 2022 год увеличилась на 0,1% до 15,5%. Его рейтинг, в свою очередь, упал на 0,1% до 2%.





Второе место досталось НТВ, общая доля которого выросла на 0,1% до 8,8%, а бронзу получил «Первый канал» — его доля по итогам минувшего года составила 8,1% (9,4% в 2022-м).





«Пятый канал» (6,3%) расположился на четвертом месте, а на пятом оказался РЕН ТВ (5,3%). «ТВ Центр» (4,4%) занял шестое место, сместив СТС (4,1%) на седьмое место, а телеканал «Домашний» (4%) опустился на восьмую строку. Девятое место досталось ТНТ (3,7%), а замкнула десятку лучших «Россия 24» (2,6%).





Рейтинг, который считается от всего населения страны, сократился почти у всех телеканалов (за исключением ТНТ, продемонстрировавшего прирост на 0,1%) из-за общемировой тенденции падения телесмотрения.









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