Названы самые популярные российские телеканалы по итогам 2023 года

13.01.2024

Названы самые популярные российские телеканалы по итогам 2023 года
Названы самые популярные российские телеканалы по итогам 2023 года. Единственным федеральным вещателем, нарастившим рейтинг, стал ТНТ, сообщает «Коммерсант».

Аналитическая платформа Mediascope подвела итоги телесмотрения в России за 2023 год — самым популярным каналом по доле общей аудитории (среднему количеству человек, смотревших телеканал, выраженному в процентах от всей телеаудитории) уже восьмой год подряд стал «Россия 1». Отмечается, что его доля по сравнению с показателями за 2022 год увеличилась на 0,1% до 15,5%. Его рейтинг, в свою очередь, упал на 0,1% до 2%.

Второе место досталось НТВ, общая доля которого выросла на 0,1% до 8,8%, а бронзу получил «Первый канал» — его доля по итогам минувшего года составила 8,1% (9,4% в 2022-м).

«Пятый канал» (6,3%) расположился на четвертом месте, а на пятом оказался РЕН ТВ (5,3%). «ТВ Центр» (4,4%) занял шестое место, сместив СТС (4,1%) на седьмое место, а телеканал «Домашний» (4%) опустился на восьмую строку. Девятое место досталось ТНТ (3,7%), а замкнула десятку лучших «Россия 24» (2,6%).

Рейтинг, который считается от всего населения страны, сократился почти у всех телеканалов (за исключением ТНТ, продемонстрировавшего прирост на 0,1%) из-за общемировой тенденции падения телесмотрения.


Фото: Pixabay.com