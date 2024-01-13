Начались съемки сериала «Аутсорс» с Иваном Янковским

Онлайн-кинотеатр Okko и продюсерская компания «Среда» приступили к съемкам драматического сериала «Аутсорс», главную роль в котором исполнит Иван Янковский, сообщает Бюллетень кинопрокатчика.





Действие фильма, основанного на повести Дениса Драгунского «Дочь военного пенсионера», будет разворачиваться в середине 90-х, когда в России еще была разрешена смертная казнь.





В тюрьме специального назначения появляется новый сотрудник, которому предстоит приводить в исполнение смертные приговоры. Однако у Кости особый взгляд на справедливость — встретившись с отцом одной из жертв, он понимает, что именно близкие люди имеют право на исполнение наказания. Костя, заручившись поддержкой коллег, придумывает новый бизнес — отдавать убийства смертников на аутсорс. Но очень скоро выясняется, что деньги и справедливость несовместимы.





Режиссером сериала выступает Душан Глигоров, а автором сценария и шоураннером — Анна Козлова. В числе продюсеров проекта — Александр Цекало, Иван Самохвалов, Олег Маловичко, Сергей Шишкин, Эльвира Дмитриевская и Гавриил Гордеев.





Помимо Янковского в «Аутсорсе» задействованы Эльдар Калимулин, Данил Стеклов, Виталий Коваленко, Мила Ершова, Карина Александрова и многие другие.





Выход сериала запланирован в 2025 году.









Фото: скриншот Youtube