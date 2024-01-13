Русский культурный центр открывается в Буркина-Фасо

В столице Буркина-Фасо Уагадугу начинает свою деятельность Русский культурный центр, сообщила координатор центра Наталия Красовская.





«Сегодня открытие выставки „Окно в Россию“. С нее начинает свою работу негосударственный Русский дом. Мы начинаем реализовывать культурные и образовательные программы, а примерно через два месяца, после ремонта и оборудования, планируем открыть офис», — сказала ТАСС Наталия Красовская.





По ее словам, участие в церемонии открытия подтвердили многие официальные лица Буркина-Фасо и представители российского посольства.





Россия также планирует показать отечественные фильмы на Фестивале кино и телевидения стран Африки в Уагадугу в 2025 году. В январе намечено подписание соглашения о сотрудничестве с Санкт-Петербургским государственным университетом.





В конце декабря 2023 года посольство РФ возобновило свою деятельность в Буркина-Фасо после 31-летнего перерыва. Как заявил посол РФ в Кот-д’Ивуаре и Буркина-Фасо по совместительству Алексей Салтыков, изучение русского языка и российские СМИ пользуются популярностью в этих и других африканских странах.