В Чувашии открылась выставка петербургского художника Анатолия Рыбкина

В Чувашском государственном художественном музее представили более 400 картин художника из Санкт-Петербурга Анатолия Рыбкина, в том числе посвященных малой родине — Чувашии, сообщил директор ЧГХМ Геннадий Козлов.





По его словам, выставка приурочена к 75-летию народного художника Чувашии, заслуженного художника Российской Федерации Анатолия Рыбкина и является наиболее масштабной персональной выставкой мастера за последние пять лет.





Автор в своих работах прославляет, в частности, Чувашию и Санкт-Петербург, передает ТАСС





Рыбкин родился 10 января 1949 года в Мариинско-Посадском районе Чувашии. В Чебоксарах окончил художественное училище, в Санкт-Петербурге — Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. Живет и работает в Санкт-Петербурге.





Одновременно в культурно-выставочном центре «Радуга» в Чебоксарах открылась персональная выставка Станислава Воронова, объединившая два цикла работ. Экспозиция «Вдох мгновения» приурочена к 10-летию воссоединения Крыма с Россией, которое будет отмечаться в 2024 году. Экспозиция «Лики Африки» рассказывает об одном из ежегодных праздников в Бенине.









Фото: Pixabay.com