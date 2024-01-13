В Омске отменили концерт Лолиты Милявской

13.01.2024
Концерт певицы Лолиты Милявской не пройдет в Омской филармонии в марте 2024 года, поскольку не заключен договор на аренду зала, сообщили в минкультуры региона.
Ранее Telegram-канал Mash сообщал об отмене концерта певицы 27 марта после требований местного казачества, возмущенного участием Лолиты в вечеринке Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор».
Как пояснили в министерстве, договоренность о предоставлении зала в аренду была достигнута полгода назад, однако договор на предоставление зала подписан не был, билеты в кассах Омской филармонии не продаются. По неизвестным причинам билеты продавались только на онлайн-площадках, передает ТАСС
.
Ранее газета «Культура» сообщала
, что артисты Филипп Киркоров и Лолита Милявская не выступят на «Зимнем Show» в Московской области на концертной площадке «Live арена».
Фото: кадр из клипа «Марлен»