Москвичей пригласили на Старый Новый год в четыре усадьбы Деда Мороза

В четырех столичных парках работают усадьбы Деда Мороза, где можно весело провести Старый Новый год, сообщает Телеграм-канал Департамента культуры Москвы.





Перед самыми праздниками усадьбы открыли сразу в трех столичных парках. В Измайловском парке вы окажитесь в гостях у Снежной королевы. В ландшафтном парке «Митино» вас ждет волшебный лес Морозко. В парке Олимпийской деревни вы станете жителями Простоквашино. Самая первая усадьба Деда Мороза была открыта в парке в Кузьминках.





Получается, что по всем четырем направлениям Москвы теперь есть такие сказочные локации, куда можно прийти всей семьей и отлично провести время.





Усадьбы и зоны фуд-кортов в них работают ежедневно с 10:00 до 22:00, вход свободный.





Принять участие в квестах и мастер-классах, которые проходят в павильонах, можно по будням с 10:00 до 20:00, а по выходным − с 10:00 до 21:30.









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