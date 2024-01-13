Нуца Бузаладзе представит Грузию на «Евровидении»

Победительница конкурса «Новая волна» в Юрмале в 2014 году Нуца Бузаладзе представит Грузию на конкурсе «Евровидение», который пройдет в 2024 году в Мальме 7, 9 и 11 мая, сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии.





Бузаладзе родилась в январе 1997 года. С пяти лет занимается вокалом. За свою карьеру принимала участие во многих конкурсах. В 2011 году она вышла в полуфинал грузинского конкурса талантов «Ничиери», в 2013 году она стала финалистом проекта «Один в один», в 2015 году — полуфиналисткой телепроекта «Танцы со звездами», передает ТАСС





В прошлом году Бузаладзе приняла участие в одном из популярных музыкальных шоу American Idol и вошла в число 12 лучших исполнителей. В финале конкурса она спела песню с известной австралийской исполнительницей Кайли Миноуг. В 2019 году Бузаладзе выпустила свой дебютный альбом Nutsa 22, в котором объединила свои англо- и грузиноязычные песни.









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