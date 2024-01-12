Студию Pixar могут затронуть массовые увольнения в 2024 году

Массовые увольнения могут коснуться принадлежащей Disney студии Pixar Animation Studios. Об этом информирует The Hollywood Reporter (THR).





Издание обратилось к Pixar за комментариями на фоне слухов об ожидаемых увольнениях. Ранее портал Tech Crunch предположил, что сокращения могут затронуть до 20% из 1300 сотрудников анимационной студии. Авторы THR назвали эту оценку «выше, чем фактически запланировано».





Журнал отмечает, что если увольнения произойдут, то это будет вторая волна массовых сокращений на студии, которая принадлежит корпорации Disney. В июне прошлого года Pixar лишилась 75 сотрудников, включая режиссера Энгуса Маклейна, снявшего «В поисках Дори» (2016) и «Базза Лайтера» (2022).









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