В Екатеринбурге начал работать проект «Пермское посольство»

Выставка собраний полотен фламандского художника Якоба Йорданса открыла проект «Пермское посольство» в Екатеринбурге. Об этом сообщил Telegram-канал «Пермь-300».





Проект Пермской художественной галереи и Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ) начал работать в центре «Эрмитаж-Урал». «Пермское посольство» предполагает временное включение самых знаковых произведений русского и западноевропейского искусства из коллекции Пермской галереи в постоянные экспозиции ЕМИИ. Проект рассчитан на весь 2024 год.





Организаторы уточнили, что посетители центра «Эрмитаж-Урал» могут увидеть два полотна Якоба Йорданса. Речь идет о работах из собрания Пермской государственной художественной галереи. Всего на выставке представлены три произведения знаменитого фламандца.





Основная часть проекта откроется позднее в двух зданиях ЕМИИ. Директор Пермской художественной галереи Юлия Тавризян отметила, что открытие «Пермского посольства» в Екатеринбурге стало знаменательным событием двух соседних регионов. Проект призван укрепить дипломатические отношения между музеями.









Фото: Rutube