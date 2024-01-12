Актер Милош Бикович появится в третьем сезоне сериала «Белый лотос»

Актер Милош Бикович пополнил каст третьего сезона сериала телеканала HBO «Белый лотос». Такую информацию журналистам подтвердила агент артиста.





Роль, которую исполнит Бикович в «Белом лотосе», пока не раскрывается, передает ТАСС . В пятницу, 12 января, издание Variety опубликовало имена актеров, которые появятся в третьем сезоне сериала. Так, в списке заявлены Кристиан Фридель, Моргана О’Рейли, Лек Патравади и Шалини Пейрис. Ранее сообщалось, что в третьем сезоне также будут сниматься Лесли Бибб, Джейсон Айзекс, Мишель Монаган, Паркер Поузи, Дом Хетракул и Тайме Тхаптимтхонг.





В издании уточнили, что съемки начнутся в феврале на островах Самуи, Пхукет и в Бангкоке. Подробности сюжета пока не известны.





Режиссером и сценаристом «Белого лотоса» выступает Майк Уайт. Премьера сериала состоялась в июле 2021 года на телеканале HBO. В первом сезоне речь идет о жизни персонала и гостей отеля «Белый лотос» на Гавайях. Продолжение вышло 30 октября 2022 года. Действие во втором сезоне развернулось на Сицилии в Италии.









Фото: Rutube