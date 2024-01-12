Российский фонд культуры объявил конкурс детского рисунка «Рисуем музыку»

Стартовал конкурс детского рисунка «Рисуем музыку» к циклу Петра Чайковского «Времена года». Объявил его Российский фонд культуры.





Участвовать в конкурсе могут дети и подростки от 7 до 15 лет. Для этого необходимо выбрать одно или несколько произведений из цикла Чайковского «Времена года» и выполнить иллюстрации.





Победители будут определяться в трех возрастных категориях. Главный приз конкурса — поездка победителя на XVII Зимний международный фестиваль искусств, который пройдет 23 февраля 2024 года в Сочи.





Дипломы лауреатов конкурса достанутся 30 авторам лучших работ. Допускается, что организаторы установят призы в дополнительных номинациях для тех, кто не вошел в список победителей и лауреатов.





Оценивать работы будет жюри. Судьи обратят внимание на такие критерии, как выразительность, образность, композиционное решение, оригинальность, мастерство. Конкурс проходит с 12 января по 11 февраля. Победители смогут найти себя на официальном сайте Российского фонда культуры. Результаты появятся на портале не позднее 17 февраля 2024 года.









Фото: Пресс-служба Российского фонда культуры