Сообщения о смерти Рубинштейна оказались недостоверными

Сообщения о смерти поэта Льва Рубинштейна оказались не соответствующими действительности. Об этом высказался российский журналист Юрий Сапрыкин.





В Сети появилась информация о якобы смерти поэта Льва Рубинштейна, которого сбила машина 8 января. Писатель попал в больницу. Ряд СМИ утверждали, что он скончался, поскольку 12 января знакомые поэта в запрещенной соцсети опубликовали сообщение о якобы смерти Рубинштейна. Журналист Сапрыкин призвал коллег «не писать на основании случайных постов».





«Все плохо, но на этот момент Лев Семенович жив. И дай Бог ему», — говорится в Telegram-канале журналиста.





Авария, в результате которой пострадал 76-летний поэт, произошла в Москве 8 января. Рубинштейн оказался в больнице. Позднее в СМИ появились сообщения о том, что его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.









Фото: Rutube