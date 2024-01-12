Московский Губернский театр отметил 10-летний юбилей перформансом в постановке Безрукова

Московский Губернский театр (МГТ) отпраздновал 10-летний юбилей мастер-классом, экскурсиями и перформансом «Новая жизнь. Пролог». Об этом информирует ТАСС.





Сотрудники и артисты театра получили награды в честь юбилея. МГТ провел мастер-класс и экскурсии для поклонников. Вечером на сцене театра представили перформанс «Новая жизнь. Пролог» в постановке художественного руководителя, народного артиста РФ Сергея Безрукова.





Московский Губернский театр появился десять лет назад в результате слияния двух областных театров. Официальное существование МГТ началось 9 января 2014 года.





«Мы работаем как один большой организм. Для того, чтобы этот организм получился, нужно было потрудиться», — сказал журналистам перед праздничным вечером Безруков.





По его словам, без команды ничего не получится. Безруков также признался, что «в этой истории» много его личной энергии, работоспособности, сумасшествия и влюбленности в театр. Худрук добавил, что дорожит каждым актером и сотрудником.





Гостями вечера стали ректор ГИТИСа Григорий Заславский и народный артист РФ Сергей Филин. Также театр пришли поздравить режиссер Алексей Учитель и заслуженный артист России Александр Олешко.









Фото: Rutube