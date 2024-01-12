Умер поэт Лев Рубинштейн

Поэт Лев Рубинштейн ушел из жизни в возрасте 76 лет. Об этом сообщили знакомые писателя в запрещенной соцсети.





В пятницу, 12 января, поэт был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние Рубинштейна врачи оценивали как тяжелое на фоне аварии, которая произошла 8 января. Поэта сбила машина на пешеходном переходе в Москве. Несколько дней он пребывал в коме.





По факту ДТП, в результате которого поэт оказался в больнице, было возбуждено уголовное дело. Расследование велось по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»).





Лев Рубинштейн — российский поэт, библиограф, эссеист, журналист. Вел общественную деятельность. При жизни являлся членом Союза российских писателей.









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