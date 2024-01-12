В Уфе умер заслуженный артист Башкортостана Марсель Саитов

Заслуженный артист Башкортостана, кураист-виртуоз и педагог Марсель Саитов умер в Уфе. Музыканту был 41 год.





Прощание с артистом состоится в субботу, 13 января, передает «Башинформ».



Марсель Саитов родился 9 сентября 1982 года в селе Матраево Зилаирского района. Саитов был выпускником Уфимского училища искусств и Государственного института искусств имени Исмагилова. Его игру на народном инструменте оценили на международном конкурсе 2004 года, в котором участвовали музыканты из Казахстана, Тувы, Татарстана и других республик.





Саитов посвятил долгие годы своей жизни работе в Башкирской госфилармонии. Солист и аккомпаниатор выступал с ведущими вокалистами республики. Неоднократно музыкант представлял искусство Башкортостана на крупных мероприятиях в России и за рубежом. Саитову удавалось совмещать концертную деятельность с преподаванием в Детской музыкальной школе № 1 имени Наримана Сабитова.









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