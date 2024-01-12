В Мариинском театре выступят зарубежные дирижеры

Череда выступлений зарубежных дирижеров ожидается в январе и феврале на сцене Концертного зала Мариинского театра. Об этом сообщили в его пресс-службе.





В Мариинском театре отметили, что ближайший концерт состоится в воскресенье, 14 января. Юстус Франтц представит сочинения композитора Иоганнеса Брамса. Зрители услышат Первую симфонию и Скрипичный концерт. Солирует лауреат XVII Конкурса имени Чайковского Равиль Ислямов.





Дирижер Александр Рахбари встанет за пульт 17 января. Иранский гость также выступит 24 января. Помимо Виолончельного концерта Дворжака прозвучат «Праздничная увертюра» Шостаковича и Пятая симфония Чайковского. Солирует лауреат XVII Конкурса имени Чайковского Василий Степанов.





Третьим гостем станет Джеми Джан Делиорман – главный дирижер Президентского симфонического оркестра (Анкара). 31 января Делиорман и солисты оперы, хор и Симфонический оркестр Мариинского театра представят знаменитую Девятую симфонию Бетховена. Услышать повторно концерт можно будет 4 и 9 февраля.









Фото: Михаил Вильчук / Пресс-служба Мариинского театра